Fúvókacsomag homokszóráshoz 050
Homokfúvókából és a fúvókabetétből áll. A homokszórókészlettel (4.762-010/ -022) együtt használható.
A készülékspecifikus fúvókakészlet a Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéről gondoskodik. Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből áll. Csak a 4.762-010/-022 cikkszámú homokszóró berendezésekhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.