Fúvókacsomag homokszóráshoz 055

Homokfúvókából és a fúvókabetétből áll. A homokszórókészlettel (4.762-010/ -022) együtt használható.

A készülékspecifikus fúvókakészlet a Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéről gondoskodik. Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből áll. Csak a 4.762-010/-022 cikkszámú homokszóró berendezésekhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,4
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