Fúvókacsomag homokszóráshoz 060
Gépspecifikus fúvókakészlet nedves homokszóró fúvókával és fúvóka betéttel. A Kärcher nedves homokszóró egység optimális működése érdekében. Csak a 4.762-010 / -022 nedves homokszóró egységgel együtt használható.
Ez a fúvókakészlet javítja a Kärcher nedves homokszóró-kiegészítő teljesítményét. Nedves homokszóró fúvókát és fúvóka betétet tartalmaz. Kizárólag a 4.762-010 / -022 nedves homokszóró-kiegészítővel kombinálva.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
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