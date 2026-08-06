Fúvókacsomag homokszóráshoz 100

Homokszóró fúvókából és fúvókabetétből áll. Csak a 4.762-010/ -022 cikkszámú homokszórókészlethez csatlakoztatva használható.

Ez a fúvókakészlet javítja a Kärcher nedves homokszóró-kiegészítő teljesítményét. Nedves homokszóró fúvókát és fúvóka betétet tartalmaz. Kizárólag a 4.762-010 / -022 nedves homokszóró-kiegészítővel kombinálva.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,4
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