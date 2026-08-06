Fúvókakészlet 090, Inno/Easy készlethez 700 - 1000 l/h

A gazdaságos munkavégzés elérése érdekében optimálisan igazodik a különféle gépteljesítményekhez.

A 090-es fúvókakészlet Kärcher Power fúvókákat és egy fúvókabetétet tartalmaz. Alkalmas a 700-1000 l/órás Inn-/Easy-Foam készlethez és adott készülékkel a habosító rendszer optimális teljesítményéről gondoskodik.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 700 - 1000
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,1