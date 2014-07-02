Fúvókakészlet 1100 l/h - ig

Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez.

Fúvókabetét 3.637-001 tisztítószer-injektorhoz a tisztítószer magasnyomáson történő felhordásához. Az akár 1.100 l/óra vízszállítású készülékekhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,1
Kompatibilis készülékek