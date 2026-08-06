Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 400 l / h - 450 l / h

Gépspecifikus fúvókakészlet, amely fúvókákat és csavaros csatlakozásokat tartalmaz. A Kärcher felületi tisztítók optimális teljesítményéhez (400-450 l / h).

Gépspecifikus fúvókakészlet, amely fúvókákat és csavaros csatlakozásokat tartalmaz. A Kärcher felületi tisztítók optimális teljesítményéhez (400-450 l / h). A következő modellekhez használható: 2.640-679, 2.640-355 és 2.641-065.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 400 / 450
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,1