Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 400 l / h - 450 l / h
Gépspecifikus fúvókakészlet, amely fúvókákat és csavaros csatlakozásokat tartalmaz. A Kärcher felületi tisztítók optimális teljesítményéhez (400-450 l / h).
Gépspecifikus fúvókakészlet, amely fúvókákat és csavaros csatlakozásokat tartalmaz. A Kärcher felületi tisztítók optimális teljesítményéhez (400-450 l / h). A következő modellekhez használható: 2.640-679, 2.640-355 és 2.641-065.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|400 / 450
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,1