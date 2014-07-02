Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l / h - 850 l / h

Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)

a 2.838-821 és 2.640-355 cikkszámú tartozékokhoz

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 650 / 850
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,1