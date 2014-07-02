Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 650 l / h - 850 l / h
Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (650 - 850 l = h)
a 2.838-821 és 2.640-355 cikkszámú tartozékokhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|650 / 850
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
Kompatibilis készülékek
- FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel
- FR 30 Me kemény felülettisztító
- FR 30 felülettisztító
- FR 50 Me felülettisztító
- FR 50 felülettisztító
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus