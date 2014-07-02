Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l / h - 1100 l / h
Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)
a 2.838-821 és a 2.640-355 felülettisztítóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|850 / 1100
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
Kompatibilis készülékek
- FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel
- FR 30 Me kemény felülettisztító
- FR 50 Me felülettisztító
- FR 50 felülettisztító
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S