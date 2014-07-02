Fúvókakészlet FR felülettisztítóhoz, 850 l / h - 1100 l / h

Készülékspecifikus fúvókakészlet power fúvókával és menettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (850 - 1100 l = h)

a 2.838-821 és a 2.640-355 felülettisztítóhoz

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 850 / 1100
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,1