Soha nem volt még ennyire ellenőrizhető a tisztítás. A G 180 Q Full Control Plus nagynyomású pisztoly +/– gombjainak köszönhetően a nyomás szintje és a tisztítószer adagolása egy gombnyomással egyszerűen szabályozható. Minden beállítás mindig elérhető az LCD kijelzőn, bármilyen időjárási viszonyok is legyenek. A szórópisztoly, amely egy gyorscsatlakozó adaptert tartalmaz, minden Kärcher Full Control magas nyomású mosóhoz használható a K 5 Premium, K 7 és K 7 Premium kategóriákban, 2017-től kezdve vagy ennél újabb modellek esetén.