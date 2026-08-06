G 180 Q Full Control Plus pisztoly

LCD kijelzővel és vezérlőgombokkal a nyomás és a tisztítószerek ellenőrzéséhez: G 180 Q Full Control Plus nagynyomású pisztoly minden Kärcher K 5 Premium, K 7 és K 7 Premium Full Control készülékhez, 2017-től gyártva vagy az újabb készülékekhez.

Soha nem volt még ennyire ellenőrizhető a tisztítás. A G 180 Q Full Control Plus nagynyomású pisztoly +/– gombjainak köszönhetően a nyomás szintje és a tisztítószer adagolása egy gombnyomással egyszerűen szabályozható. Minden beállítás mindig elérhető az LCD kijelzőn, bármilyen időjárási viszonyok is legyenek. A szórópisztoly, amely egy gyorscsatlakozó adaptert tartalmaz, minden Kärcher Full Control magas nyomású mosóhoz használható a K 5 Premium, K 7 és K 7 Premium kategóriákban, 2017-től kezdve vagy ennél újabb modellek esetén.

Jellemzők és előnyök
Csere pisztoly a Kärcher K 5 Full Control Premium Plus, K 7 Premium és K 7 Full Control kategóriákhoz 2017-től
  • Szórópisztoly könnyű cserélése
Plus és mínusz gombok a kezeléshez
  • Nyomásbeállítás és a tisztítószer-koncentráció kényelmes ellenőrizhetősége
Nyomásfokozat-mutató az LCD-kijelzőn
  • A kiválasztott tárgynak megfelelő nyomásszint könnyű beállítása.
Tisztítószer adagolás kijelzése az LCD képernyőn
  • Az elérni kívánt tisztítóhatás könnyed kiválasztása.
Quick Connect csatlakozó
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,8