Gömbcsap

A TL gömbcsapot tartalmazó alacsony nyomású adapter a teleszkópos szórószárakon történő szerszám nélkül megvalósítható felszereléshez alkalmas. Ideális forgó magasnyomású kefékkel való használatra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozómenet M 22
Csomagolási súly (kg) 0,9

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Tökéletes homlokzatok és napelemek tisztítására