Golyós fúvókahordozó

Körsugárról lapos sugárra történő érintésmentes átváltásra, valamint alacsony nyomású tisztítószer felszívására szolgál, fúvókabetét nélkül (Kärcher Power-fúvóka külön rendelhető).

Átfordítható fúvókatartó érintésmentes átváltáshoz ceruzasugárról ventilátorsugárra, valamint alacsony nyomású mosószer-befecskendezéshez recézett anyával. Fúvóka betét nélkül. (További típusspecifikus teljesítményfúvóka).

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,2
Kompatibilis készülékek