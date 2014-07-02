Gőz-turbókefe

A Kärcher gőz turbókefével a makacs szennyeződések erőfeszítés nélkül fele annyi idő alatt távolíthatók el. Nincs többé fáradságos súrolás.

A hagyományos tisztítással összehasonlítva a munka a gőz-turbókefével kevesebb erőfeszítést igényel és kétszer olyan gyorsan megy. Tökéletesen alkalmas minden olyan tisztítási feladathoz, melyeknél normális esetben csak a fáradságos súrolás segít. A kefe vibrálása támogatja a gőz tisztítóhatását, és ezzel megkönnyíti a szennyeződés eltávolítását. A fugák, sarkok és szélek tisztítása a Kärcher gőz-turbókefével kétszer olyan gyorsan megy, mint a hagyományos tisztítási módszerekkel.

Jellemzők és előnyök
Forgó kefe
  • Megnöveli a gőz tisztítóerejét, 50%-kal gyorsabb tisztítás
  • Kevés erőt igénylő és fáradozásmentes tisztítás még az olyan nehezen elérhető helyeken, mint a fugák, sarkok stb.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 200 x 125 x 45
Alkalmazási területek
  • Makacs szennyeződések
  • Szemetes
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Mosdó
  • Csaptelepek
  • Konyhai munkalapok
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