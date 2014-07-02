A hagyományos tisztítással összehasonlítva a munka a gőz-turbókefével kevesebb erőfeszítést igényel és kétszer olyan gyorsan megy. Tökéletesen alkalmas minden olyan tisztítási feladathoz, melyeknél normális esetben csak a fáradságos súrolás segít. A kefe vibrálása támogatja a gőz tisztítóhatását, és ezzel megkönnyíti a szennyeződés eltávolítását. A fugák, sarkok és szélek tisztítása a Kärcher gőz-turbókefével kétszer olyan gyorsan megy, mint a hagyományos tisztítási módszerekkel.