Gőz-turbókefe
A Kärcher gőz turbókefével a makacs szennyeződések erőfeszítés nélkül fele annyi idő alatt távolíthatók el. Nincs többé fáradságos súrolás.
A hagyományos tisztítással összehasonlítva a munka a gőz-turbókefével kevesebb erőfeszítést igényel és kétszer olyan gyorsan megy. Tökéletesen alkalmas minden olyan tisztítási feladathoz, melyeknél normális esetben csak a fáradságos súrolás segít. A kefe vibrálása támogatja a gőz tisztítóhatását, és ezzel megkönnyíti a szennyeződés eltávolítását. A fugák, sarkok és szélek tisztítása a Kärcher gőz-turbókefével kétszer olyan gyorsan megy, mint a hagyományos tisztítási módszerekkel.
Jellemzők és előnyök
Forgó kefe
- Megnöveli a gőz tisztítóerejét, 50%-kal gyorsabb tisztítás
- Kevés erőt igénylő és fáradozásmentes tisztítás még az olyan nehezen elérhető helyeken, mint a fugák, sarkok stb.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatibilis készülékek
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
Alkalmazási területek
- Makacs szennyeződések
- Szemetes
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Mosdó
- Csaptelepek
- Konyhai munkalapok
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