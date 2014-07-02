Gőzfúvóka 50°, 001,5

50°-os lapos sugár tisztítási és feloldási munkákhoz gőzfokozaton - például homok, kavics felolvasztására, zsaluzóanyag jégmentesítésére, konzerválóanyag karosszériáról történő leoldására.

50°-os lapos sugár tisztítási és feloldási munkákhoz gőzfokozaton - például homok, kavics felolvasztására, zsaluzóanyag jégmentesítésére, konzerválóanyag karosszériáról történő leoldására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Fúvókaméret (mm) 1,5
Szög (°) 50
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,2