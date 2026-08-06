Gőzfúvóka 50°
50°-os lapos sugár tisztítási és feloldási munkákhoz gőzfokozaton - például homok, kavics felolvasztására, zsaluzóanyag jégmentesítésére, konzerválóanyag karosszériáról történő leoldására.
50°-os lapos sugár tisztítási és feloldási munkákhoz gőzfokozaton - például homok, kavics felolvasztására, zsaluzóanyag jégmentesítésére, konzerválóanyag karosszériáról történő leoldására.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fúvókaméret (mm)
|1,5
|Szög (°)
|50
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,2