Gőzfúvóka 50°

50°-os lapos sugár tisztítási és feloldási munkákhoz gőzfokozaton - például homok, kavics felolvasztására, zsaluzóanyag jégmentesítésére, konzerválóanyag karosszériáról történő leoldására.

50°-os lapos sugár tisztítási és feloldási munkákhoz gőzfokozaton - például homok, kavics felolvasztására, zsaluzóanyag jégmentesítésére, konzerválóanyag karosszériáról történő leoldására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Fúvókaméret (mm) 1,5
Szög (°) 50
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,2