Gyorscsatlakozó

Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. EASY!Lock belső menettel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,5
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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