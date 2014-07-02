Gyorscsatlakozó
Szórószárak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Kärcher szóróberendezéseihez megfelelő kialakítással. Illik a pisztoly/szórószár kapcsolódási pontjához. M22 x 1,5 belső menettel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Súly (g)
|320
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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