Gyorstöltő
Minimálisra csökkenti a leállási időt: a WV 6 és WV 7 akkumulátoros ablakporszívókhoz való csere gyorstöltő biztosítja, hogy az ablaktisztítás minimális megszakítással folyhasson.
A csere gyorstöltővel a KärcherKärcher WV 6 és WV 7 akkumulátorral működő ablaktisztító minimális idő alatt tölthető fel.
Jellemzők és előnyök
Alkalmas WV 6 és WV 7 modellekhez
- Gyorstöltő a WV 6 készülékhez
Gyors akkumulátortöltés
- A készülék újból gyorsan használható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|29 x 122 x 114