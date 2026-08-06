Gyorstöltő

Minimálisra csökkenti a leállási időt: a WV 6 és WV 7 akkumulátoros ablakporszívókhoz való csere gyorstöltő biztosítja, hogy az ablaktisztítás minimális megszakítással folyhasson.

A csere gyorstöltővel a KärcherKärcher WV 6 és WV 7 akkumulátorral működő ablaktisztító minimális idő alatt tölthető fel.

Jellemzők és előnyök
Alkalmas WV 6 és WV 7 modellekhez
  • Gyorstöltő a WV 6 készülékhez
Gyors akkumulátortöltés
  • A készülék újból gyorsan használható
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 29 x 122 x 114