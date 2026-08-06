Habosító fúvóka
Praktikus habosító fúvóka a háztartási és kerti tisztítószerek adagolásához az extra alapos tisztítás érdekében. Közvetlenül a magasnyomású mosó szórópisztolyára szerelhető.
A kivételesen tiszta eredményekért: a habosító fúvóka lehetővé teszi a tisztítószerek hozzáadását az OC 3 mobil kültéri tisztítószer használatakor, és alaposabb, hatékonyabb és kíméletesebb tisztítást biztosít a tisztítószer jobb eloszlásával. Erőteljes habot termel, amely jól tapad a felületeken és eljut a nehezen hozzáférhető helyekre is - ideális a kerékpárok, kerti bútorok stb. alapos tisztításához. A habosító fúvóka közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. A tisztítószer egyszerűen a habosító fúvókába önthető. A fúvóka kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítószerrel.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes habKülönböző felületek (pl. kerékpárok, kerti bútorok) könnyed és alapos tisztítása
Állítható szórásszögKényelmes függőleges és vízszintes munkavégzést tesz lehetővé.
Egyszerű váltás a különböző mosószerek közöttKönnyed tisztítás a megfelelő Kärcher tisztítószerrel. Különösen felhasználóbarát
Átlátszó tisztítószer-tartály
- A töltöttségi szint mindig látható.
0,35 literes tartály
- Hosszabb tisztítási fázisokhoz újratöltés nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|165 x 61 x 105
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerti/terasz/erkély bútorok