Habosító fúvóka

Praktikus habosító fúvóka a háztartási és kerti tisztítószerek adagolásához az extra alapos tisztítás érdekében. Közvetlenül a magasnyomású mosó szórópisztolyára szerelhető.

A kivételesen tiszta eredményekért: a habosító fúvóka lehetővé teszi a tisztítószerek hozzáadását az OC 3 mobil kültéri tisztítószer használatakor, és alaposabb, hatékonyabb és kíméletesebb tisztítást biztosít a tisztítószer jobb eloszlásával. Erőteljes habot termel, amely jól tapad a felületeken és eljut a nehezen hozzáférhető helyekre is - ideális a kerékpárok, kerti bútorok stb. alapos tisztításához. A habosító fúvóka közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. A tisztítószer egyszerűen a habosító fúvókába önthető. A fúvóka kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítószerrel.

Jellemzők és előnyök
Habosító fúvóka: Erőteljes hab
Erőteljes hab
Különböző felületek (pl. kerékpárok, kerti bútorok) könnyed és alapos tisztítása
Habosító fúvóka: Állítható szórásszög
Állítható szórásszög
Kényelmes függőleges és vízszintes munkavégzést tesz lehetővé.
Habosító fúvóka: Egyszerű váltás a különböző mosószerek között
Egyszerű váltás a különböző mosószerek között
Könnyed tisztítás a megfelelő Kärcher tisztítószerrel. Különösen felhasználóbarát
Átlátszó tisztítószer-tartály
  • A töltöttségi szint mindig látható.
0,35 literes tartály
  • Hosszabb tisztítási fázisokhoz újratöltés nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 165 x 61 x 105
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerti/terasz/erkély bútorok