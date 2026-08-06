A kivételesen tiszta eredményekért: a habosító fúvóka lehetővé teszi a tisztítószerek hozzáadását az OC 3 mobil kültéri tisztítószer használatakor, és alaposabb, hatékonyabb és kíméletesebb tisztítást biztosít a tisztítószer jobb eloszlásával. Erőteljes habot termel, amely jól tapad a felületeken és eljut a nehezen hozzáférhető helyekre is - ideális a kerékpárok, kerti bútorok stb. alapos tisztításához. A habosító fúvóka közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. A tisztítószer egyszerűen a habosító fúvókába önthető. A fúvóka kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítószerrel.