Habosító fúvóka beépítőkészlet

Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatóidőt igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.

A habosító fúvóka ideális egészségügyi területeken és az élelmiszeriparban illetve hosszú hatóidőt igénylő esetekben. A szórószárhoz kell csatlakoztatni (a magasnyomású fúvóka helyett).

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 1
Kompatibilis készülékek
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