Habosító tartályos szórószár, 1200 l / h -
Rövid habosító szórószár 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt kivitelével alkalmas pl. személyautók behabosításához. Forgatható M22x1,5 csatl., fokozatmentes adagolás, állítható szög.
Rövid, könnyen kezelhető habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. A kompakt formatervezésnek köszönhetően a Kärcher habosító szórószár ideális autók tisztításához. További jellemzők: forgó csatlakozás (M 22 x 1.5) és a szórószárról vezérelt állítható tisztítószer-adagolás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 1200
|Max. nyomás (bar)
|180
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
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