Habosító tartályos szórószár, 1200 l / h -

Rövid habosító szórószár 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt kivitelével alkalmas pl. személyautók behabosításához. Forgatható M22x1,5 csatl., fokozatmentes adagolás, állítható szög.

Rövid, könnyen kezelhető habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. A kompakt formatervezésnek köszönhetően a Kärcher habosító szórószár ideális autók tisztításához. További jellemzők: forgó csatlakozás (M 22 x 1.5) és a szórószárról vezérelt állítható tisztítószer-adagolás.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) max. 1200
Max. nyomás (bar) 180
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,7
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