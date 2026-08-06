Az Advanced 2 habosító szórószárat kifejezetten a szervóvezérlés nélküli, 700-800 l/h áramlási sebességgel rendelkező magasnyomású mosóinkhoz fejlesztették ki. A kiváló minőségű Ecobrassból készült robusztus test agresszív tisztítószerek használatát is lehetővé teszi, amelyek 3 fokozatban pontosan adagolhatóak. A beépített zárószerkezet hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagoló egység véletlen elállítódását, míg a szórásszög rugalmasan állítható. A habosító szórószár emellett ergonomikus és különösen stabil tisztítószer-tartállyal rendelkezik, ezen kívül egy nagy töltőnyílással és a nyaknál egy extra fogási lehetőséggel.