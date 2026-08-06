Habosító tartályos szórószár Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h
Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magasnyomású mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az Ecobrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórószárat agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték.
Az Advanced 2 habosító szórószárat kifejezetten a szervóvezérlés nélküli, 700-800 l/h áramlási sebességgel rendelkező magasnyomású mosóinkhoz fejlesztették ki. A kiváló minőségű Ecobrassból készült robusztus test agresszív tisztítószerek használatát is lehetővé teszi, amelyek 3 fokozatban pontosan adagolhatóak. A beépített zárószerkezet hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagoló egység véletlen elállítódását, míg a szórásszög rugalmasan állítható. A habosító szórószár emellett ergonomikus és különösen stabil tisztítószer-tartállyal rendelkezik, ezen kívül egy nagy töltőnyílással és a nyaknál egy extra fogási lehetőséggel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 - 800
|Fúvókaméret ( )
|45
|Max. nyomás (bar)
|300
|Adagolás (%)
|1 - 2 - 4
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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