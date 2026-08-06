Habosító tartályos szórószár Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h

Ez a Kärcher szervovezérlés nélküli magasnyomású mosókhoz kifejlesztett kiegészítője: Az Ecobrassból készült testtel ellátott Advanced 2 habosító szórószárat agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték.

Az Advanced 2 habosító szórószárat kifejezetten a szervóvezérlés nélküli, 700-800 l/h áramlási sebességgel rendelkező magasnyomású mosóinkhoz fejlesztették ki. A kiváló minőségű Ecobrassból készült robusztus test agresszív tisztítószerek használatát is lehetővé teszi, amelyek 3 fokozatban pontosan adagolhatóak. A beépített zárószerkezet hatékonyan megakadályozza a tisztítószer-adagoló egység véletlen elállítódását, míg a szórásszög rugalmasan állítható. A habosító szórószár emellett ergonomikus és különösen stabil tisztítószer-tartállyal rendelkezik, ezen kívül egy nagy töltőnyílással és a nyaknál egy extra fogási lehetőséggel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 700 - 800
Fúvókaméret ( ) 45
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 1
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,8
Tartozékok
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