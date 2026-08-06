A szórószár egyszerű kezeléssel, valamint nagyon jó habminőséggel rendelkezik és az Ecobrassból készült főtestnek köszönhetően nagyon jól bírja az agresszív tisztítószerek használatát: A Kärcher magasnyomású, szervóvezérlő funkcióval és 900 és 2500 l/h áramlási sebességgel ellátott mosóihoz tervezték ez a robusztus és nagyon jó minőségű habosító szórószárat, az Advanced 3-mat. A habosító szórószár ergonomikus és különösen stabil tisztítószer-tartállyal is fel van szerelve, ezen kívül nagy töltőnyílással és a nyaknál extra fogási lehetőséggel. A pontos, 3 fokozatú adagolási lehetőségnek köszönhetően a beépített zárószerkezeten keresztül a tisztítószer adagolóegységének véletlen elállítódása gyakorlatilag kizárt. A szórási szög a használati területtől függően rugalmasan beállítható.