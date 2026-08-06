Habosító tartályos szórószár Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h

Kifejezetten agresszív tisztítószerekkel való használatra tervezték: A Kärcher magasnyomású mosókkal történő használatra szánt kiváló minőségű habosító szórószár, az Advanced 3 állítható szórási szöggel és Ecobrassból készült főtesttel rendelkezik.

A szórószár egyszerű kezeléssel, valamint nagyon jó habminőséggel rendelkezik és az Ecobrassból készült főtestnek köszönhetően nagyon jól bírja az agresszív tisztítószerek használatát: A Kärcher magasnyomású, szervóvezérlő funkcióval és 900 és 2500 l/h áramlási sebességgel ellátott mosóihoz tervezték ez a robusztus és nagyon jó minőségű habosító szórószárat, az Advanced 3-mat. A habosító szórószár ergonomikus és különösen stabil tisztítószer-tartállyal is fel van szerelve, ezen kívül nagy töltőnyílással és a nyaknál extra fogási lehetőséggel. A pontos, 3 fokozatú adagolási lehetőségnek köszönhetően a beépített zárószerkezeten keresztül a tisztítószer adagolóegységének véletlen elállítódása gyakorlatilag kizárt. A szórási szög a használati területtől függően rugalmasan beállítható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 900 - 2500
Fúvókaméret ( ) 38
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 1
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,8

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