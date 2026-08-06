Habosító tartályos szórószár Advanced
Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. Kompakt formatervezés, M22x1,5-es csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.
Rövid, könnyen kezelhető habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. A kompakt formatervezésnek köszönhetően a Kärcher habosító szórószár ideális autók tisztításához. További jellemzők: forgó csatlakozás (M 22 x 1.5) és a szórószárról vezérelt állítható tisztítószer-adagolás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fúvókaméret ( )
|42
|Max. nyomás (bar)
|300
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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