Habosító tartályos szórószár Advanced

Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. Kompakt formatervezés, M22x1,5-es csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.

Rövid, könnyen kezelhető habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószertartállyal. A kompakt formatervezésnek köszönhetően a Kärcher habosító szórószár ideális autók tisztításához. További jellemzők: forgó csatlakozás (M 22 x 1.5) és a szórószárról vezérelt állítható tisztítószer-adagolás.

Specifikációk

Műszaki adatok

Fúvókaméret ( ) 42
Max. nyomás (bar) 300
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,8
Tartozékok
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