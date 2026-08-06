Habosító tartályos szórószár Basic 2, 700 l / h - 800 l / h
Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700–800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.
A kiváló kidolgozás és a masszív részek felhasználása, mint például a sárgaréz alapzat, újan fejlesztett Basic 2 tartályos habosító szórószárunknak hosszú élettartamot biztosít. 700-800 literes óránkénti vízszállítású, Servo-Control funkció nélküli magasnyomású tisztítókhoz tervezve a készülék kiváló habminőséggel jeleskedik. Egyidejűleg a tisztítószer-felhasználás is a felére csökken VehiclePro RM 838 habtisztítónk használatakor. A beépített rekesz pontos, 3-fokozatú adagolást tesz lehetővé, és megakadályozza a véletlenszerű elállítódást. Ráadásul a biztosan álló, masszív és ergonómikus tisztítószertartály a nagy nyílásával rendkívül egyszerűen megtölthető és gyorsan cserélhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|700 - 800
|Fúvókaméret ( )
|45
|Max. nyomás (bar)
|300
|Adagolás (%)
|1 - 2 - 4
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
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