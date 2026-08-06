A kiváló kidolgozás és a masszív részek felhasználása, mint például a sárgaréz alapzat, újan fejlesztett Basic 2 tartályos habosító szórószárunknak hosszú élettartamot biztosít. 700-800 literes óránkénti vízszállítású, Servo-Control funkció nélküli magasnyomású tisztítókhoz tervezve a készülék kiváló habminőséggel jeleskedik. Egyidejűleg a tisztítószer-felhasználás is a felére csökken VehiclePro RM 838 habtisztítónk használatakor. A beépített rekesz pontos, 3-fokozatú adagolást tesz lehetővé, és megakadályozza a véletlenszerű elállítódást. Ráadásul a biztosan álló, masszív és ergonómikus tisztítószertartály a nagy nyílásával rendkívül egyszerűen megtölthető és gyorsan cserélhető.