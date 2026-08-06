Habosító tartályos szórószár Basic 2, 700 l / h - 800 l / h

Újan fejlesztett, nagyon masszív Basic 2 tartályos habosító szórószár kimondottan a 700–800 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Nagyon jó habminőség feleannyi tisztítószerrel.

A kiváló kidolgozás és a masszív részek felhasználása, mint például a sárgaréz alapzat, újan fejlesztett Basic 2 tartályos habosító szórószárunknak hosszú élettartamot biztosít. 700-800 literes óránkénti vízszállítású, Servo-Control funkció nélküli magasnyomású tisztítókhoz tervezve a készülék kiváló habminőséggel jeleskedik. Egyidejűleg a tisztítószer-felhasználás is a felére csökken VehiclePro RM 838 habtisztítónk használatakor. A beépített rekesz pontos, 3-fokozatú adagolást tesz lehetővé, és megakadályozza a véletlenszerű elállítódást. Ráadásul a biztosan álló, masszív és ergonómikus tisztítószertartály a nagy nyílásával rendkívül egyszerűen megtölthető és gyorsan cserélhető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 700 - 800
Fúvókaméret ( ) 45
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 1
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,8

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