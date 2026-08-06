Servo-Control funkciós, valamint 900-2500 liter óránkénti vízszállítású Kärcher magasnyomású tisztítókhoz kifejlesztve új Basic 3 tartályos habosító szórószárunk különleges tulajdonságokkal tűnik ki. Így például, VehiclePro RM 838 habtisztítónkkal való felhasználás esetén 50 százalékos tisztítószer-megtakarításról és lenyűgöző habminőségről gondoskodik. A sárgarézből készült masszív alapzat és a többi kiváló minőségű anyag hosszú élettartamot biztosít. Az okos 3-fokozatú adagolás pedig a beépített rekesz segítségével hatékonyan megakadályozza a véletlenszerű elállítódást. A tisztítószertartály is különleges jegyekkel bír: a biztos állást garantáló, ergonómikus formatervezés kiegészítő fogási lehetőséget nyújt a készülék nyakánál, a széles nyílás egyszerű töltést, míg a több-bekezdésű menet gyors cserét biztosít.