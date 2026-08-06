Habosító tartályos szórószár Basic 3, 900 l / h - 2500 l / h

Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900–2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.

Servo-Control funkciós, valamint 900-2500 liter óránkénti vízszállítású Kärcher magasnyomású tisztítókhoz kifejlesztve új Basic 3 tartályos habosító szórószárunk különleges tulajdonságokkal tűnik ki. Így például, VehiclePro RM 838 habtisztítónkkal való felhasználás esetén 50 százalékos tisztítószer-megtakarításról és lenyűgöző habminőségről gondoskodik. A sárgarézből készült masszív alapzat és a többi kiváló minőségű anyag hosszú élettartamot biztosít. Az okos 3-fokozatú adagolás pedig a beépített rekesz segítségével hatékonyan megakadályozza a véletlenszerű elállítódást. A tisztítószertartály is különleges jegyekkel bír: a biztos állást garantáló, ergonómikus formatervezés kiegészítő fogási lehetőséget nyújt a készülék nyakánál, a széles nyílás egyszerű töltést, míg a több-bekezdésű menet gyors cserét biztosít.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 900 - 2500
Fúvókaméret ( ) 38
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 1
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,8

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