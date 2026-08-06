Habosító tartályos szórószár Basic 3, 900 l / h - 2500 l / h
Kiváló, egyszerű, masszív: Basic 3 tartályos habosító szórószár 900–2500 l/óra vízszállítású magasnyomású mosókhoz. Felére csökkenti a tisztítószer-felhasználást jobb habminőség mellett.
Servo-Control funkciós, valamint 900-2500 liter óránkénti vízszállítású Kärcher magasnyomású tisztítókhoz kifejlesztve új Basic 3 tartályos habosító szórószárunk különleges tulajdonságokkal tűnik ki. Így például, VehiclePro RM 838 habtisztítónkkal való felhasználás esetén 50 százalékos tisztítószer-megtakarításról és lenyűgöző habminőségről gondoskodik. A sárgarézből készült masszív alapzat és a többi kiváló minőségű anyag hosszú élettartamot biztosít. Az okos 3-fokozatú adagolás pedig a beépített rekesz segítségével hatékonyan megakadályozza a véletlenszerű elállítódást. A tisztítószertartály is különleges jegyekkel bír: a biztos állást garantáló, ergonómikus formatervezés kiegészítő fogási lehetőséget nyújt a készülék nyakánál, a széles nyílás egyszerű töltést, míg a több-bekezdésű menet gyors cserét biztosít.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|900 - 2500
|Fúvókaméret ( )
|38
|Max. nyomás (bar)
|300
|Adagolás (%)
|1 - 2 - 4
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
Tartozékok
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