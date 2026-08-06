Háromállású fúvóka, 055
Háromállású fúvóka magasnyomású pontsugárral (25°) és alacsony nyomású lapos sugárral (40°). A fúvóka elfordításával történő gyors és egyszerű váltás a sugárfajták között.
Praktikus háromállású fúvóka, különböző sugárfajtákkal, illetve a fúvóka elfordításával történő gyors és egyszerű váltással. A következő fúvókák állnak rendelkezésre: a magasnyomású pontsugár, a magasnyomású lapos sugár (25°) és az alacsony nyomású lapos sugár (40°, kézi beállítás szükséges). A magasnyomású injektoros mosók esetében az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához alkalmas. Csatlakozó: M18 x 1,5.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fúvókaméret ( )
|55
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
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