Határolókábel
Mutassa meg a robotfűnyírónak az utat a kertjében! Határolókábel: 150 méteres határolókábel a biztos navigációhoz a pázsiton.
A 150 méteres határolókábel pontosan meghatározza a lenyírandó pázsitterületet. A határolókábelen belül a robotfűnyíró megbízhatóan navigál a pázsiton.
Jellemzők és előnyök
Behatárolja a nyírandó pázsitterületet
- A vezetéken belüli megbízható navigálás megakadályozza, hogy a robotfűnyíró elhagyja a pázsit területét.
- Néhány hét eltelte után nyom nélkül eltűnik a pázsittakaró alatt.
A területek szabadon meghatározhatók és bővíthetők
Közvetlen navigációként szolgál a robotfűnyírónak a töltőállomásra való visszatéréshez
Föld alatt lefektethető: akár 10 centiméterrel a gyepfelület alá
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kábelhossz (m)
|150
|Súly (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|1,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|190 x 190 x 55
Alkalmazási területek
- Pázsit