Határolókábel

Mutassa meg a robotfűnyírónak az utat a kertjében! Határolókábel: 150 méteres határolókábel a biztos navigációhoz a pázsiton.

A 150 méteres határolókábel pontosan meghatározza a lenyírandó pázsitterületet. A határolókábelen belül a robotfűnyíró megbízhatóan navigál a pázsiton.

Jellemzők és előnyök
Behatárolja a nyírandó pázsitterületet
  • A vezetéken belüli megbízható navigálás megakadályozza, hogy a robotfűnyíró elhagyja a pázsit területét.
  • Néhány hét eltelte után nyom nélkül eltűnik a pázsittakaró alatt.
A területek szabadon meghatározhatók és bővíthetők
Közvetlen navigációként szolgál a robotfűnyírónak a töltőállomásra való visszatéréshez
Föld alatt lefektethető: akár 10 centiméterrel a gyepfelület alá
Specifikációk

Műszaki adatok

Kábelhossz (m) 150
Súly (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 1,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 190 x 190 x 55
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Pázsit