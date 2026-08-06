Háziállat-tisztító készlet

A háziállat-tisztító készlet megbízhatóan eltávolítja az állati szőrt.

A speciális háziállat-tisztító készlet a tisztítást még könnyebbé és kényelmesebbé teszi: A készletben található rugalmas és nyújtható tömlő biztosítja a maximális mozgásszabadságot. A hozzá illő háziállat-kefe rendkívül puha gumi felülettel rendelkezik. Ilyen módon nem csak megbízhatóan távolítja el a kihullott szőrt, hanem egy csodás masszázzsal is megajándékozza szőrös barátját.

Jellemzők és előnyök
Ez a készlet tökéletes a háziállatok szőrének eltávolításához
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 415 x 100 x 43
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Háziállat szőr