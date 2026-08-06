A speciális háziállat-tisztító készlet a tisztítást még könnyebbé és kényelmesebbé teszi: A készletben található rugalmas és nyújtható tömlő biztosítja a maximális mozgásszabadságot. A hozzá illő háziállat-kefe rendkívül puha gumi felülettel rendelkezik. Ilyen módon nem csak megbízhatóan távolítja el a kihullott szőrt, hanem egy csodás masszázzsal is megajándékozza szőrös barátját.