Háziállat-tisztító készlet
A háziállat-tisztító készlet megbízhatóan eltávolítja az állati szőrt.
A speciális háziállat-tisztító készlet a tisztítást még könnyebbé és kényelmesebbé teszi: A készletben található rugalmas és nyújtható tömlő biztosítja a maximális mozgásszabadságot. A hozzá illő háziállat-kefe rendkívül puha gumi felülettel rendelkezik. Ilyen módon nem csak megbízhatóan távolítja el a kihullott szőrt, hanem egy csodás masszázzsal is megajándékozza szőrös barátját.
Jellemzők és előnyök
Ez a készlet tökéletes a háziállatok szőrének eltávolításához
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|415 x 100 x 43
Alkalmazási területek
- Háziállat szőr