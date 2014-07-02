Hengerkefe, kemény, zöld, 350 mm
Hengerkefe, kemény, zöld. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtás. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú poliamid/szilícium-karbid sörtékkel.
A kopásálló csillagmeghajtással ellátott (kemény, zöld színű) hengerkefe 350 mm hosszú. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. Kizárólag strapabíró padlókhoz. 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú sörtékkel poliamidból és szilícium-karbidból.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|zöld
|Hossz (mm)
|350
|Keménységi fokozat
|kemény
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|0,9