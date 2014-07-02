A kopásálló csillagmeghajtással ellátott (kemény, zöld színű) hengerkefe 350 mm hosszú. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. Kizárólag strapabíró padlókhoz. 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú sörtékkel poliamidból és szilícium-karbidból.