Hengerkefe, kemény, zöld, 350 mm

Hengerkefe, kemény, zöld. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtás. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú poliamid/szilícium-karbid sörtékkel.

A kopásálló csillagmeghajtással ellátott (kemény, zöld színű) hengerkefe 350 mm hosszú. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. Kizárólag strapabíró padlókhoz. 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú sörtékkel poliamidból és szilícium-karbidból.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín zöld
Hossz (mm) 350
Keménységi fokozat kemény
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 0,9