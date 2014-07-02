Hengerkefe, kemény, zöld, 400 mm

Hengerkefe, kemény, zöld. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. Kefézet:Polyamid szilíciumkarbid, 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú.

Hengerkefe, kemény, zöld. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. Kefézet:Polyamid szilíciumkarbid, 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín zöld
Hossz (mm) 400
Keménységi fokozat kemény
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 1