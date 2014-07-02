Hengerkefe, kemény, zöld, 400 mm
Hengerkefe, kemény, zöld. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. Kefézet:Polyamid szilíciumkarbid, 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú.
Hengerkefe, kemény, zöld. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Erősen szennyezett padlókhoz és alaptisztításhoz. Kefézet:Polyamid szilíciumkarbid, 0,6 mm vastag, 20 mm hosszú.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|zöld
|Hossz (mm)
|400
|Keménységi fokozat
|kemény
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1