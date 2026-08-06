Hengerkefe, közepes, piros, 1118 mm

1118 mm hosszú, közepesen kemény, piros színű hengerkefe. Kopásálló csillaghajtással. Minden általános tisztítási feladatra. 0,5 mm vastag, 22,5 mm hosszú polipropilén sörték.

A piros színű közepesen kemény hengerkefe kopásálló csillaghajtással ellátott, és 1118 mm-es hosszúságot biztosít. A polipropilén hengersörték 0,5 mm vastagok és 22,5 mm hosszúak. A kefe minden hagyományos tisztítási feladatra alkalmas és érzékeny padlókon is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín piros
Hossz (mm) 1118
Keménységi fokozat közepes
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 5,7