Hengerkefe, közepes, piros, 1118 mm
1118 mm hosszú, közepesen kemény, piros színű hengerkefe. Kopásálló csillaghajtással. Minden általános tisztítási feladatra. 0,5 mm vastag, 22,5 mm hosszú polipropilén sörték.
A piros színű közepesen kemény hengerkefe kopásálló csillaghajtással ellátott, és 1118 mm-es hosszúságot biztosít. A polipropilén hengersörték 0,5 mm vastagok és 22,5 mm hosszúak. A kefe minden hagyományos tisztítási feladatra alkalmas és érzékeny padlókon is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|piros
|Hossz (mm)
|1118
|Keménységi fokozat
|közepes
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|5,7