A piros színű közepesen kemény hengerkefe kopásálló csillaghajtással ellátott, és 1118 mm-es hosszúságot biztosít. A polipropilén hengersörték 0,5 mm vastagok és 22,5 mm hosszúak. A kefe minden hagyományos tisztítási feladatra alkalmas és érzékeny padlókon is használható.