Hengerkefe, közepes, piros, 300 mm

Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 300 mm. Kopásálló csillagmeghajtással. Minden általános tisztítási feladathoz. Sörték: polipropilénből, 0,2 mm vastag, 11,5 mm hosszú.

A kopásálló csillagmeghajtással ellátott (közepesen kemény, piros színű) hengerkefe 300 mm hosszú. Minden általános tisztítási feladatra alkalmas, érzékeny padlókhoz is. 0,2 mm vastag, 11,5 mm hosszú polipropilén sörtékkel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín piros
Hossz (mm) 300
Keménységi fokozat közepes
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 0,3