Hengerkefe, közepes, piros, 300 mm
Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 300 mm. Kopásálló csillagmeghajtással. Minden általános tisztítási feladathoz. Sörték: polipropilénből, 0,2 mm vastag, 11,5 mm hosszú.
A kopásálló csillagmeghajtással ellátott (közepesen kemény, piros színű) hengerkefe 300 mm hosszú. Minden általános tisztítási feladatra alkalmas, érzékeny padlókhoz is. 0,2 mm vastag, 11,5 mm hosszú polipropilén sörtékkel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|piros
|Hossz (mm)
|300
|Keménységi fokozat
|közepes
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|0,3