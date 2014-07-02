Hengerkefe, közepes, piros, 350 mm

Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtással. Minden általános tisztítási feladathoz. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.

A kopásálló csillagmeghajtással ellátott (közepesen kemény, piros színű) hengerkefe 350 mm hosszú. Minden általános tisztítási feladatra alkalmas, érzékeny padlókhoz is. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín piros
Hossz (mm) 350
Keménységi fokozat közepes
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 0,8