Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 350 mm
Hengerkefe, magas-mély, közepesen kemény, narancssárga. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtás. Erősen strukturált padlókhoz, fugákhoz. 0,6 mm vastag, 15-20 mm hosszú poliamid sörtékkel.
A kopásálló csillagmeghajtással és különböző hosszúságú (magas-mély, közepesen kemény, narancssárga színű) sörtékkel ellátott hengerkefe 350 mm hosszú. Erősen strukturált padlók és mélyebb fugák tisztításához alkalmas. 0,6 mm vastag, 15-20 mm hosszú poliamid sörtékkel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|narancs
|Hossz (mm)
|350
|Kefetípus
|magas / alacsony
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|0,9