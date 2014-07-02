A kopásálló csillagmeghajtással és különböző hosszúságú (magas-mély, közepesen kemény, narancssárga színű) sörtékkel ellátott hengerkefe 350 mm hosszú. Erősen strukturált padlók és mélyebb fugák tisztításához alkalmas. 0,6 mm vastag, 15-20 mm hosszú poliamid sörtékkel.