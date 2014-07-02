Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 350 mm

Hengerkefe, magas-mély, közepesen kemény, narancssárga. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillagmeghajtás. Erősen strukturált padlókhoz, fugákhoz. 0,6 mm vastag, 15-20 mm hosszú poliamid sörtékkel.

A kopásálló csillagmeghajtással és különböző hosszúságú (magas-mély, közepesen kemény, narancssárga színű) sörtékkel ellátott hengerkefe 350 mm hosszú. Erősen strukturált padlók és mélyebb fugák tisztításához alkalmas. 0,6 mm vastag, 15-20 mm hosszú poliamid sörtékkel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín narancs
Hossz (mm) 350
Kefetípus magas / alacsony
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 0,9