Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 450 mm

450 mm, hosszú-rövid közép kemény, narancs, struktúrált felülethez

Hengerkefe (magas/alacsony, közepesen kemény, narancsszínű) kopásálló csillagkerék-szerkezettel és különböző sörtehosszúsággal, hossza 450 mm. Erősen struktúrált padlók és mély hasadékok tisztításához. Sörték: poliamid, 0.6 mm vastag, 15-20 mm hosszú.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín narancs
Hossz (mm) 450
Kefetípus magas / alacsony
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 1,4