Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 450 mm
450 mm, hosszú-rövid közép kemény, narancs, struktúrált felülethez
Hengerkefe (magas/alacsony, közepesen kemény, narancsszínű) kopásálló csillagkerék-szerkezettel és különböző sörtehosszúsággal, hossza 450 mm. Erősen struktúrált padlók és mély hasadékok tisztításához. Sörték: poliamid, 0.6 mm vastag, 15-20 mm hosszú.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|narancs
|Hossz (mm)
|450
|Kefetípus
|magas / alacsony
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,4