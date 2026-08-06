Hengerkefe, magas / alacsony, narancs, 638 mm

Közepesen kemény, narancssárga, struktúrált padlók és mély fugák tisztításához. R65 kefefejjel.

Hengerkefe (magas/alacsony, közepesen kemény, narancsszínű) kopásálló csillagkerék-szerkezettel és különböző sörtehosszúsággal, hossza 638 mm. Erősen struktúrált padlók és mély hasadékok tisztításához. Sörték: poliamid, 0.6 mm vastag, 15-20 mm hosszú.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín narancs
Hossz (mm) 638
Kefetípus magas / alacsony
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 2,3
Kompatibilis készülékek