Hengerkefe, nagyon puha, Fehér, 350 mm

Nagyon puha fehér színű hengerkefe. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillaghajtással. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. 0,3 mm vastag, 20 mm hosszú poliamid sörtékkel.

A kopásálló csillaghajtással ellátott (nagyon puha, fehér színű) hengerkefe 350 mm hosszú. Érzékeny padlók tisztítására és polírozásra alkalmas. 0,3 mm vastag, 20 mm hosszú poliamid sörtékkel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Hossz (mm) 350
Keménységi fokozat nagyon puha
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 0,9