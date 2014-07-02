Hengerkefe, nagyon puha, Fehér, 350 mm
Nagyon puha fehér színű hengerkefe. Hossza: 350 mm. Kopásálló csillaghajtással. Érzékeny padlók tisztításához és polírozáshoz. 0,3 mm vastag, 20 mm hosszú poliamid sörtékkel.
A kopásálló csillaghajtással ellátott (nagyon puha, fehér színű) hengerkefe 350 mm hosszú. Érzékeny padlók tisztítására és polírozásra alkalmas. 0,3 mm vastag, 20 mm hosszú poliamid sörtékkel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Hossz (mm)
|350
|Keménységi fokozat
|nagyon puha
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|0,9