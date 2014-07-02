Hengerkefe, nagyon puha, Fehér, 400 mm

Hengerkefe, nagyon puha, fehér. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Kényes felületek tisztításához és polírozásához. Kefézet: Polyamid, 0,3 mm vastag, 20 mm hosszú.

Hengerkefe, nagyon puha, fehér. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Kényes felületek tisztításához és polírozásához.Kefézet: Polyamid, 0,3 mm vastag, 20 mm hosszú.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Hossz (mm) 400
Keménységi fokozat nagyon puha
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 1