Hengerkefe, narancs, magas / alacsony, narancs, 400 mm

Hengerkefe, magas-alacsony, középkemény, narancs. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Erősen strukturált padlókhoz mély fugáknál. Kefézet: Polyamid, 0,6 mm vastag, 15-20 mm lang.

Hengerkefe, magas-alacsony, közepesen kemény, narancs. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Erősen struktúrált padlókhoz mély fugáknál. Kefézet: Polyamid, 0,6 mm vastag, 15-20 mm lang.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín narancs
Hossz (mm) 400
Kefetípus magas / alacsony
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 1