Hengerkefe, narancs, magas / alacsony, narancs, 400 mm
Hengerkefe, magas-alacsony, középkemény, narancs. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Erősen strukturált padlókhoz mély fugáknál. Kefézet: Polyamid, 0,6 mm vastag, 15-20 mm lang.
Hengerkefe, magas-alacsony, közepesen kemény, narancs. Hossz: 400 mm. Kopásmentes csillaghajtással. Erősen struktúrált padlókhoz mély fugáknál. Kefézet: Polyamid, 0,6 mm vastag, 15-20 mm lang.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|narancs
|Hossz (mm)
|400
|Kefetípus
|magas / alacsony
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1