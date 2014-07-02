Hengerkefe, piros, közepes, piros, 400 mm

Hengerkefe, közepesen kemény, piros. Hossza: 400 mm. Kopásálló csillaghajtással. Minden általános tisztítási feladathoz. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.

A kopásálló csillaghajtással ellátott (közepesen kemény, piros színű) hengerkefe 400 mm hosszú. Minden általános tisztítási feladatra alkalmas, érzékeny padlókhoz is. 0,4 mm vastag, 20 mm hosszú polipropilén sörtékkel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín piros
Hossz (mm) 400
Keménységi fokozat közepes
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 1