Hengerkefe piros, R85, közepes, piros, 800 mm
Standard piros hengerkefe karbantartó tisztításhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|piros
|Hossz (mm)
|800
|Keménységi fokozat
|közepes
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|3,9
Kompatibilis készülékek
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc+SB+Seat Belt+R85