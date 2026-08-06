Hengerkefe piros, R85, közepes, piros, 800 mm

Standard piros hengerkefe karbantartó tisztításhoz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín piros
Hossz (mm) 800
Keménységi fokozat közepes
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 3,9