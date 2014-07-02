Hengerkefe, standard sörték, fekete, CV 30/1
Puha hengerkefe 277 mm hosszúságú, fekete standard poliamid sörtékkel a Kärcher összes CV 30/1 upright kefés porszívójához.
277 mm-es hengerkefe minden CV 30/1 álló kefés porszívóhoz. A henger puha, fekete, 10 mm-es poliamid sörtékkel van ellátva. Sörték átmérője: 0,25 mm.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kefehossz (mm)
|277
|Keménységi fokozat
|közepesen kemény
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|277 x 61 x 61