Hengerkefe, standard sörték, piros, CV 30/1

Kemény hengerkefe 277 mm hosszúságú, fekete standard poliamid sörtékkel a Kärcher összes CV 30/1 upright kefés porszívójához.

277 mm-es hengerkefe minden CV 30/1 álló kefés porszívóhoz. A henger kemény, piros, 10 mm-es poliamid sörtékkel van ellátva, és tökéletesen alkalmas például tűfilc padlóburkolatok tisztítására. Sörték átmérője: 0,30 mm.

Specifikációk

Műszaki adatok

Kefehossz (mm) 277
Keménységi fokozat kemény
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín piros
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 275 x 65 x 65

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