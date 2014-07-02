Hengerkefe, standard sörtékkel, fekete, CV 38/1, 38/2

Puha hengerkefe 356 mm hosszúságú, fekete standard poliamid sörtékkel a Kärcher összes CV 38/1 és CV 38/2 kefés álló porszívójához.

356 mm-es hengerkefe minden CV 38/1 és CV 38/2 kefés álló porszívóhoz. A henger puha, fekete, 10 mm-es poliamid sörtékkel van ellátva. Sörték átmérője: 0,25 mm.

Specifikációk

Műszaki adatok

Kefehossz (mm) 356
Keménységi fokozat közepesen kemény
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 356 x 61 x 61
Kompatibilis készülékek