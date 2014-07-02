Hengerkefe, standard sörtékkel, fekete, CV 38/1, 38/2
Puha hengerkefe 356 mm hosszúságú, fekete standard poliamid sörtékkel a Kärcher összes CV 38/1 és CV 38/2 kefés álló porszívójához.
356 mm-es hengerkefe minden CV 38/1 és CV 38/2 kefés álló porszívóhoz. A henger puha, fekete, 10 mm-es poliamid sörtékkel van ellátva. Sörték átmérője: 0,25 mm.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kefehossz (mm)
|356
|Keménységi fokozat
|közepesen kemény
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|356 x 61 x 61