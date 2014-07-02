Segítség allergiásoknak és ideális mindenkinek, aki értékeli a tiszta levegőt: a HEPA 12 (EN1822:1998) nagy hatékonyságú szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és atkaürüléket. A nagy hatékonyságú szűrő gondoskodik a megbízható szűrésről, visszatartja az allergéneket és a port, ezáltal tökéletes tisztaságot garantál. A távozó levegő tisztább mint a helyiség levegője 0,3 µm méret feletti allergiát kiváltó részecskék 99,9 %-át visszatartja. Ideális megoldás különösen nagyfokú higiéniai szükségletű embereknek.