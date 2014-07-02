HEPA 12 szűrő
A nagy hatékonyságú HEPA 12 szűrő (EN1822:1998) visszatartja a polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és atkaürüléket. A 0,3 µ méret feletti részecskék 99,9%-át visszatartja.
Segítség allergiásoknak és ideális mindenkinek, aki értékeli a tiszta levegőt: a HEPA 12 (EN1822:1998) nagy hatékonyságú szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és atkaürüléket. A nagy hatékonyságú szűrő gondoskodik a megbízható szűrésről, visszatartja az allergéneket és a port, ezáltal tökéletes tisztaságot garantál. A távozó levegő tisztább mint a helyiség levegője 0,3 µm méret feletti allergiát kiváltó részecskék 99,9 %-át visszatartja. Ideális megoldás különösen nagyfokú higiéniai szükségletű embereknek.
Jellemzők és előnyök
Hatékony szűrőteljesítmény
- Megszűri a polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és más ártalmas anyagokat
- Megbízható por-, és allergén-szűrés.
Allergiában szenvedők részére ideális
- Minden 0,3 μm-nél nagyobb allergiát kiváltó részecske 99,9% -át felfogja.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|158 x 105 x 22