Jó hír az allergiásoknak vagy asztmásoknak: a HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998) gondoskodik arról, hogy a porszívóból kilépő levegő tisztább legyen, mint a szoba levegője. A legfinomabb szennyeződések, például a pollen és az allergén részecskék megbízhatóan kiszűrhetők.