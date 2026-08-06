HEPA 13 szűrő

A Kärcher VC 2 porszívóhoz készült HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998) hatékonyan szűri a legfinomabb szennyeződéseket, például pollent és allergén részecskéket. Ideális allergiásoknak.

Jó hír az allergiásoknak vagy asztmásoknak: a HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998) gondoskodik arról, hogy a porszívóból kilépő levegő tisztább legyen, mint a szoba levegője. A legfinomabb szennyeződések, például a pollen és az allergén részecskék megbízhatóan kiszűrhetők.

Jellemzők és előnyök
Kimosható
Hatékony szűrőteljesítmény
Allergiában szenvedők részére ideális
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín ezüst
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 156 x 109 x 25
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés