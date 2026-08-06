HEPA 13 szűrő
A Kärcher VC 2 porszívóhoz készült HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998) hatékonyan szűri a legfinomabb szennyeződéseket, például pollent és allergén részecskéket. Ideális allergiásoknak.
Jó hír az allergiásoknak vagy asztmásoknak: a HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998) gondoskodik arról, hogy a porszívóból kilépő levegő tisztább legyen, mint a szoba levegője. A legfinomabb szennyeződések, például a pollen és az allergén részecskék megbízhatóan kiszűrhetők.
Jellemzők és előnyök
Kimosható
Hatékony szűrőteljesítmény
Allergiában szenvedők részére ideális
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|ezüst
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|156 x 109 x 25
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés