HEPA
HEPA 13 szűrő 99,5%-os leválasztási hatékonysággal, a DIN EN 1822:2019 szabvány szerint tanúsítva. A szűrőkapacitás növelésére és a kifújt levegő minőségének javítására.
A HEPA 13 szűrőnk lenyűgöző, 99,95%-os leválasztási hatékonyságának köszönhetően megköti a csak néhány mikrométer nagyságú apró részecskéket is. A magas szűrőkapacitás gyakorlatilag az összes aeroszolt, vírust és kórokozót megfogja, így azok nem kerülnek vissza a környezeti levegőbe. A DIN EN 1822:2019 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező HEPA 13 szűrő megfelel a higiéniaérzékeny területeken támasztott szigorú biztonsági követelményeknek is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|72 x 81 x 32
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