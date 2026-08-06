A HEPA 13 szűrőnk lenyűgöző, 99,95%-os leválasztási hatékonyságának köszönhetően megköti a csak néhány mikrométer nagyságú apró részecskéket is. A magas szűrőkapacitás gyakorlatilag az összes aeroszolt, vírust és kórokozót megfogja, így azok nem kerülnek vissza a környezeti levegőbe. A DIN EN 1822:2019 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező HEPA 13 szűrő megfelel a higiéniaérzékeny területeken támasztott szigorú biztonsági követelményeknek is.