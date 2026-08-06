HEPA

HEPA 13 szűrő 99,5%-os leválasztási hatékonysággal, a DIN EN 1822:2019 szabvány szerint tanúsítva. A szűrőkapacitás növelésére és a kifújt levegő minőségének javítására.

A HEPA 13 szűrőnk lenyűgöző, 99,95%-os leválasztási hatékonyságának köszönhetően megköti a csak néhány mikrométer nagyságú apró részecskéket is. A magas szűrőkapacitás gyakorlatilag az összes aeroszolt, vírust és kórokozót megfogja, így azok nem kerülnek vissza a környezeti levegőbe. A DIN EN 1822:2019 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező HEPA 13 szűrő megfelel a higiéniaérzékeny területeken támasztott szigorú biztonsági követelményeknek is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín Fehér
Méretek (H × Sz × M) (mm) 72 x 81 x 32

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