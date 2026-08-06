HEPA levegőszűrő

HEPA 13 szűrő 99,95% -os szűrési fokkal, a DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsítva. A szűrőkapacitás növeléséhez és a kifújt levegő minőségének javításához.

A HEPA 13 szűrőnk a lenyűgöző 99,95 százalékos szűrési fokának köszönhetően a legapróbb részecskéket is fenntartja, még néhány mikrométer tartományban is. Az aeroszolokat, vírusokat és baktériumokat is megbízhatóan és szinte maradéktalanul felszívja, és azok nem is kerülnek vissza a környezeti levegőbe. A DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított HEPA 13 szűrő a higiéniailag érzékeny területeken is megfelel a magas biztonsági előírásoknak.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 165 x 72 x 55
Kompatibilis készülékek