HEPA levegőszűrő
HEPA 13 szűrő 99,95% -os szűrési fokkal, a DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsítva. A szűrőkapacitás növeléséhez és a kifújt levegő minőségének javításához.
A HEPA 13 szűrőnk a lenyűgöző 99,95 százalékos szűrési fokának köszönhetően a legapróbb részecskéket is fenntartja, még néhány mikrométer tartományban is. Az aeroszolokat, vírusokat és baktériumokat is megbízhatóan és szinte maradéktalanul felszívja, és azok nem is kerülnek vissza a környezeti levegőbe. A DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított HEPA 13 szűrő a higiéniailag érzékeny területeken is megfelel a magas biztonsági előírásoknak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|165 x 72 x 55