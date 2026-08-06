A HEPA 13 szűrőnk a lenyűgöző 99,95 százalékos szűrési fokának köszönhetően a legapróbb részecskéket is fenntartja, még néhány mikrométer tartományban is. Az aeroszolokat, vírusokat és baktériumokat is megbízhatóan és szinte maradéktalanul felszívja, és azok nem is kerülnek vissza a környezeti levegőbe. A DIN EN 1822: 2019 vizsgálati szabvány szerint tanúsított HEPA 13 szűrő a higiéniailag érzékeny területeken is megfelel a magas biztonsági előírásoknak.