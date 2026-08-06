High-End HD szórópisztoly

Robusztus, tartós, csúcskategóriás szórópisztoly élelmiszeripari és ipari használatra. Nagyon alacsony nyomásveszteséggel bír - még akár 2500 l/h vízmennyiség esetén is.

Az élelmiszer- és tengervízálló anyagoknak köszönhetően ez a szórópisztoly ideális professzionális használatra mind az élelmiszeriparban, mind az iparban. A csúcskategóriás szórópisztoly rendkívül alacsony nyomásveszteséget biztosít - még nagyon nagy, akár 2500 liter/óra vízmennyiség esetén is. Nagyon robusztus és tartós, ráadásul új, innovatív, időtakarékos és robusztus EASY!Lock csatlakozókkal van ellátva.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,9