Az élelmiszer- és tengervízálló anyagoknak köszönhetően ez a szórópisztoly ideális professzionális használatra mind az élelmiszeriparban, mind az iparban. A csúcskategóriás szórópisztoly rendkívül alacsony nyomásveszteséget biztosít - még nagyon nagy, akár 2500 liter/óra vízmennyiség esetén is. Nagyon robusztus és tartós, ráadásul új, innovatív, időtakarékos és robusztus EASY!Lock csatlakozókkal van ellátva.